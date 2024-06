Una tragica notizia ha colpito la comunità di Casoria ieri sera. Un giovane di 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo del proprio scooter. Il drammatico evento si è verificato in via Giovanni Pascoli, dove il ragazzo si è scontrato contro due auto parcheggiate.

Le Prime Ricostruzioni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, e le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dei fatti.

Procedure Investigative

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma del giovane è stata sequestrata e trasferita nell’ospedale di Giugliano, dove sarà sottoposta ad autopsia. Questo passo è fondamentale per determinare con precisione le cause del decesso e raccogliere ulteriori elementi utili per le indagini.

Un Momento di Lutto per la Comunità

La notizia della morte del giovane ha lasciato la comunità di Casoria in profondo dolore. Eventi come questo ricordano la fragilità della vita e l’importanza della sicurezza stradale, specialmente per i giovani.