Nel pomeriggio di ieri, un’operazione congiunta degli agenti del Commissariato di Acerra e del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al controllo di un esercizio commerciale a Brusciano, dove è stata scoperta un’attività illegale di scommesse.

La Scoperta dell’Attività Illegale

Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di diverse apparecchiature informatiche all’interno del locale. È stato accertato che alcune di queste apparecchiature erano utilizzate per la raccolta fisica di scommesse, sfruttando conti di gioco intestati a terzi. Questo stratagemma permetteva al gestore di raccogliere scommesse in maniera abusiva dagli avventori, realizzando un’intermediazione illegittima nella raccolta delle scommesse.

Prove Raccolte

Gli agenti hanno trovato ricevute di gioco legate a due distinti conti online e denaro contante per un ammontare di 1260 euro. Questi elementi hanno confermato l’esistenza dell’attività illegale e il coinvolgimento del gestore e del titolare dell’esercizio commerciale.

Denunce e Sequestro

A seguito delle scoperte, il gestore e il titolare dell’attività sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di attività di giuoco e scommesse. Inoltre, il locale è stato sottoposto a sequestro come misura preventiva per impedire la continuazione dell’attività illegale.