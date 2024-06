Una rapina violenta avvenuta l’8 gennaio 2023 a Napoli ha portato all’arresto di Francesco Troise, 33enne di Pianura, ed Elena Alina Gambardella, 37enne di Giugliano in Campania. I due sono accusati di aver derubato una 43enne, sottraendole la borsa mentre passeggiava con un amico in via Arno.

Le indagini

L’operazione è condotta dai carabinieri della stazione di rione Traiano, con l’assistenza dei militari di San Marco Argentano, sotto la guida della Procura di Napoli. Grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a identificare il veicolo utilizzato dai rapinatori. Ulteriori indagini hanno rivelato un tentativo di prelievo con una carta bancomat rubata alla vittima. Il riconoscimento dei due sospettati è stato possibile grazie alla testimonianza della vittima, che ha collaborato con le autorità.

L’arresto

Le misure cautelari, emesse dal gip del tribunale di Napoli, sono eseguite a Napoli e a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. Francesco Troise è rintracciato in Calabria, dove si trovava agli arresti domiciliari per un’altra causa, e trasferito alla casa circondariale di Castrovillari. Elena Alina Gambardella è invece portata al carcere femminile di Benevento.

Il contesto legale

Gli inquirenti sottolineano che il provvedimento è una misura cautelare adottata durante le indagini preliminari. I destinatari di tali provvedimenti sono considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva, e hanno diritto a mezzi di impugnazione contro la misura stessa.