Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Avellino nella giornata della Festa della Repubblica. Un uomo di 47 anni è stato travolto da una trave mentre eseguiva lavori di abbattimento di un rudere in un fondo di sua proprietà, situato in contrada Bagnoli. L’incidente ha avuto luogo mentre l’uomo stava lavorando da solo, senza alcuna assistenza professionale.

I Primi Soccorsi

Sono stati i familiari, presenti sul posto, a prestare i primi soccorsi e a chiamare immediatamente il 118. Gli operatori sanitari, giunti prontamente, hanno trovato l’uomo in condizioni critiche e lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Condizioni dell’Infortunato

Le ferite riportate dall’uomo sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Attualmente, è sotto osservazione e riceve le cure necessarie per stabilizzare le sue condizioni. Il personale medico dell’ospedale Moscati sta monitorando attentamente l’evoluzione del suo stato di salute.

Indagini in Corso

I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato al crollo della trave. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni del sito e le modalità di esecuzione dei lavori.

Sicurezza sul Lavoro

Questo incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro, specialmente durante attività di demolizione che comportano rischi elevati. Lavorare senza le adeguate misure di sicurezza e senza la supervisione di professionisti può avere conseguenze molto gravi.