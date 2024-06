Ieri mattina, un grave incidente sul lavoro ha scosso un’officina meccanica in calata Capodichino, a Napoli. Un operaio di 48 anni, residente a Napoli, è rimasto gravemente ferito mentre lavorava sotto un furgone, rimanendo schiacciato e riportando traumi su tutto il corpo. Nonostante la gravità delle ferite, l’uomo non è in pericolo di vita.

L’Intervento dei Soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, l’operaio è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è stato posto sotto sedazione per gestire il dolore e stabilizzare le sue condizioni. Il rapido intervento dei sanitari è stato cruciale per garantire le migliori cure possibili al ferito.

Le Indagini

Gli agenti della Questura di Napoli hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente, anche se, secondo le prime ricostruzioni, sembra essere abbastanza chiara. L’operaio, regolarmente assunto dall’officina, stava lavorando sotto un furgone quando è rimasto schiacciato.

Misure di Sicurezza

Gli accertamenti sono in corso per verificare il rispetto delle misure di sicurezza all’interno dell’officina. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che tutte le normative di sicurezza siano state rispettate, indicando che si è trattato di un drammatico incidente che non si poteva prevedere.