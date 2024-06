Il Parco archeologico di Pompei, in collaborazione con un gruppo di imprese e associazioni culturali specializzate nella formazione, didattica e intrattenimento per l’infanzia e l’adolescenza, presenta il progetto “Pompeii Children’s Museum”. Questo progetto, dedicato ai bambini e alla didattica del Parco, sarà presentato domani alle 10:30 presso la Casina Rosellino, situata in via dell’Abbondanza con ingresso da Porta Anfiteatro.

Si tratta della prima volta che un’area archeologica si dota di uno spazio specifico per i più piccoli. Qui, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, da soli o con le loro famiglie, potranno trovare un ambiente stimolante per conoscere e scoprire la straordinaria storia di Pompei, del Vesuvio e dell’epoca romana attraverso il gioco e l’esperienza creativa. L’obiettivo è sviluppare una connessione duratura con il patrimonio culturale.

L’iniziativa nasce dalla costituzione di un partenariato tra il Parco e le imprese culturali del Consorzio Aion (artem e le nuvole) e del Gruppo Pleiadi. Il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, insieme ai rappresentanti di queste imprese, illustrerà il progetto e le attività in programma.

L’inaugurazione del Pompeii Children’s Museum è prevista per il 2025, ma le attività itineranti nel parco inizieranno già a luglio 2024. I lavori inizieranno con la partecipazione di 100 bambini e la piantumazione di un noce, simbolo di crescita e connessione con la natura.