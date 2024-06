Una scena surreale quella che si è presentata agli occhi dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale di Giugliano in Campania, città a nord di Napoli. Durante il loro consueto pattugliamento nella zona delle abitazioni popolari, i militari si sono trovati di fronte a una situazione decisamente insolita in via Bosco a Casacelle.

La Scoperta Inaspettata

Mentre percorrevano la strada, i carabinieri hanno notato un uomo su un balcone al sesto piano di un appartamento disabitato. Impegnato tra scintille e rumore, l’uomo stava tagliando la ringhiera in ferro con una smerigliatrice. I militari lo hanno subito riconosciuto: si trattava di un 55enne noto alle forze dell’ordine, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari.

La Dinamica dell’Incidente

L’uomo, che avrebbe dovuto scontare la sua pena al secondo piano dello stesso edificio, aveva deciso di utilizzare una smerigliatrice per salire fino al sesto piano, evidentemente convinto che nessuno avrebbe notato il furto delle ringhiere e quindi del ferro. La sua presunzione, tuttavia, non ha tenuto conto dell’attenzione dei carabinieri.

L’Intervento dei Carabinieri

Una volta accertato che l’uomo era impegnato in un atto criminale, i carabinieri sono intervenuti prontamente. Hanno raggiunto il sesto piano e, dopo aver forzato la porta dell’appartamento, hanno arrestato il 55enne. Ora l’uomo è in attesa di giudizio per evasione e tentato furto. La smerigliatrice è stata sequestrata e l’appartamento è stato messo in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco.