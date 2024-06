La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha effettuato un importante sequestro a Scafati, scoprendo oltre 5 kg di sigarette di contrabbando destinate alla vendita illegale. Il responsabile dell’illecita attività è identificato come un uomo del continente africano, già noto alle autorità. L’operazione è scaturita dall’osservazione dei finanzieri della compagnia di Nocera Inferiore, i quali, transitando nei pressi dell’abitazione dell’uomo, lo hanno sorpreso in atteggiamenti sospetti intorno a un’auto abbandonata. Approfondendo l’ispezione, hanno rinvenuto 253 pacchetti di sigarette di diverse marche rinomate, pronti per essere commercializzati illegalmente.

Tutto il materiale illecito è prontamente sequestrato e il responsabile è segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. La Guardia di Finanza ha confermato l’impegno continuo nel contrasto al contrabbando, salvaguardando l’integrità del mercato e tutelando la salute pubblica.