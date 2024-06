Nella notte ad Aversa (Caserta), un incidente stradale ha causato la tragica morte di Alfonso Lecce, un giovane di 19 anni. L’incidente si è verificato in via Salvo D’Acquisto, quando lo scooter su cui viaggiava il ragazzo ha urtato alcune catene che delimitavano il piazzale di un supermercato. A seguito dell’urto, Alfonso ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato violentemente sull’asfalto, morendo sul colpo.

Indagini in Corso

Secondo quanto accertato dai carabinieri, sono in corso indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente. Si sta cercando di capire se Alfonso abbia perso il controllo dello scooter autonomamente o se ci sia stato il coinvolgimento di un altro veicolo. Per far luce sulla dinamica dell’incidente, le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Sequestro del Mezzo e della Salma

Il pubblico ministero di turno della Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro dello scooter e della salma del giovane. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania, dove verrà effettuata l’autopsia nei prossimi giorni. Questo esame sarà cruciale per stabilire le cause esatte della morte e fornire ulteriori dettagli che potrebbero essere utili per le indagini.

Un’Enorme Perdita per la Comunità

La morte di Alfonso Lecce ha scosso profondamente la comunità di Aversa, lasciando amici e familiari nello sgomento e nel dolore. Questo tragico incidente sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, soprattutto per i giovani che utilizzano mezzi a due ruote.