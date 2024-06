È ballottaggio Tommaso Andreoli – Michele Sepe a San Giuseppe Vesuviano. Si è fatto attendere il risultato per le amministrative nella cittadina vesuviana che ha subìto lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. Per la poltrona di primo cittadino concorreva anche il candidato civico Vincenzo Sangiovanni.

Ora i sangiuseppesi sono chiamati di nuovo alle urne. A loro toccherà scegliere tra Tommaso Andreoli, candidato di Centrodestra e Michele Sepe, candidato di centro sinistra. Alta l’ affluenza per la tornata elettorale da poco conclusasi: 75.1 per cento degli aventi diritti si sono recati alle urne. Segno che, nonostante gli anni bui vissuti dai cittadini di San Giuseppe, il desiderio di fare la propria parte ha vinto su tutto.