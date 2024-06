La zona industriale di Frigento è stata recentemente teatro di un furto significativo, ad opera della cosiddetta “banda del gasolio”. I malviventi hanno preso di mira i serbatoi dei tir parcheggiati nell’area Pip, asportando circa mille litri di carburante nel corso della notte.

Il Modus Operandi

Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, che stanno indagando sull’episodio, la banda sarebbe arrivata a bordo di un furgone. I ladri hanno tagliato la recinzione posteriore per accedere al parcheggio della zona industriale. Una volta dentro, hanno utilizzato probabilmente delle pompe elettriche per trasferire il gasolio dai serbatoi dei mezzi pesanti al loro veicolo.

Indagini in Corso

I Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno eseguito rilievi sul posto, cercando eventuali tracce che possano portare all’identificazione dei malviventi. Le indagini sono in corso, e le forze dell’ordine stanno analizzando ogni dettaglio per risalire alla banda.

Precedenti Simili

Non è la prima volta che la zona industriale della provincia di Avellino viene presa di mira da ladri di carburante. Alcune settimane fa, un episodio simile aveva coinvolto la zona industriale di Flumeri, dove anche lì furono rubati ingenti quantità di gasolio.

Impatti del Furto

Il furto di gasolio rappresenta un danno significativo per le aziende che operano nella zona industriale. Oltre alla perdita economica diretta, queste attività subiscono anche interruzioni nel loro operato quotidiano, con conseguenti ritardi nelle consegne e nei trasporti.