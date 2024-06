Nella notte, la stazione centrale della Circumvesuviana di Torre del Greco è stata teatro di un furto che ha visto i ladri asportare la cassaforte posta all’interno della biglietteria. Secondo le prime informazioni fornite dall’Ente Autonomo Volturno, il bottino del colpo è di circa 3.000 euro. I ladri, oltre a rubare la cassaforte, hanno causato anche danni significativi alla struttura della biglietteria durante il furto.

Indagini in Corso

Le autorità locali stanno attualmente indagando sull’accaduto. La polizia sta esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare i responsabili e capire meglio le dinamiche del furto. La stazione è stata temporaneamente chiusa al pubblico per consentire le operazioni di rilievo e messa in sicurezza.

Reazioni della Comunità

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i pendolari abituali della Circumvesuviana. La stazione centrale di Torre del Greco è un punto nevralgico per i trasporti della zona, e l’interruzione del servizio ha creato disagi non indifferenti.

Misure di Sicurezza

In seguito all’evento, l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato un potenziamento delle misure di sicurezza nelle stazioni, con l’introduzione di sistemi di allarme più avanzati e un aumento della vigilanza nelle ore notturne per prevenire ulteriori episodi simili.