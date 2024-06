A Scafati, nel canale Marna, un affluente del fiume Sarno, è rinvenuta un’auto rubata, una Fiat Panda rossa, in gran parte smontata, abbandonata nelle acque del fiume. La scoperta è fatta da alcuni residenti che hanno segnalato il veicolo agli organi competenti. Secondo le ipotesi iniziali, l’auto potrebbe essere stata abbandonata in acqua durante la notte per evitare di attirare l’attenzione e destare sospetti. La Polizia Locale e il personale del settore Ambiente sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione dei cittadini. Verificando le condizioni del veicolo, hanno constatato che mancavano le portiere e il cofano. All’interno della Panda rossa sono trovate le targhe dell’auto, che hanno permesso di risalire alla sua identificazione.

Si è scoperto che il veicolo era rubato a Sant’Antonio Abate, con il furto denunciato dal proprietario giorni prima. Questo episodio si aggiunge ai numerosi casi di illeciti ambientali che si verificano nella zona, evidenziando un problema sempre più diffuso di sversamenti illegali di vario tipo, sia da parte di cittadini che di aziende.

La scoperta di un’auto rubata abbandonata nel fiume sottolinea la necessità di un’azione più decisa e coordinata per contrastare questi comportamenti illegali e proteggere l’ambiente e la sicurezza pubblica. È fondamentale che le autorità locali continuino a vigilare e ad intervenire con tempestività per prevenire e reprimere tali attività illecite.