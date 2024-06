Dopo più di tre mesi di indagini, è arrestato l’uomo accusato del furto di uno scooter avvenuto nel quartiere San Marco di Castellammare di Stabia. Le indagini, coordinate dal Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia e dalla Procura della Repubblica, hanno portato alla cattura del sospetto grazie alle immagini della videosorveglianza.

I Dettagli del Furto

Il furto è avvenuto nella notte del 5 aprile 2024. Il ladro si è infatti introdotto in un garage di Via Benedetto Croce e ha rubato uno scooter che era regolarmente parcheggiato e chiuso all’interno di un box. Le immagini della videosorveglianza hanno quindi giocato un ruolo cruciale, permettendo agli investigatori di identificare il sospetto.

L’Arresto

In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, la Polizia ha dunque proceduto all’arresto dell’uomo accusato di furto aggravato in abitazione. L’indagato è stato fermato e trasferito in carcere nella giornata di ieri.

Il Recupero dello Scooter

L’intervento tempestivo degli investigatori, effettuato la mattina successiva al furto, ha permesso di rinvenire lo scooter rubato e di restituirlo al legittimo proprietario. Questo risultato è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Polizia e la Procura della Repubblica, che ha permesso di costruire un quadro indiziario solido contro l’arrestato.