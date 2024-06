Nel tardo pomeriggio di ieri, un incendio ha scosso le campagne dell’Alta Irpinia, mettendo a rischio la tranquillità delle aree rurali. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta prontamente in contrada Vallone del Lupo, nel territorio del comune di Teora, per spegnere le fiamme che hanno avvolto una rotopressa, una macchina agricola fondamentale per la produzione di rotoballe di fieno.

L’incendio ha completamente avvolto il mezzo agricolo che era in pieno lavoro al momento dell’accaduto. Grazie alla tempestiva azione dei caschi rossi, il rogo è domato e l’area messa in sicurezza. Fortunatamente, non si sono registrate persone coinvolte nell’incidente, ma l’episodio ha destato grande preoccupazione tra gli abitanti delle zone rurali.

L’incendio ha riacceso i timori legati alla stagione estiva, periodo in cui il rischio di incendi nelle campagne raggiunge il suo apice a causa delle alte temperature e della maggiore attività agricola. Gli agricoltori e i residenti sono in allerta e invitati a prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire ulteriori episodi simili.

Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio. La comunità agricola dell’Alta Irpinia rimane unita nella speranza che episodi del genere non si ripetano e che le attività nelle campagne possano continuare in sicurezza.