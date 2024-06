Con l’allontanamento dell’ultimo vortice ciclonico verso i Balcani, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo. Secondo le previsioni, nelle prossime ore si verificherà un significativo “sbalzo termico”, con un rapido aumento delle temperature che raggiungeranno valori tipicamente estivi. Questo cambiamento climatico sarà temporaneo, poiché il maltempo si sposterà verso la Croazia, permettendo al sole di brillare su gran parte del paese fino a venerdì.

Previsioni Meteorologiche

Da domani, venerdì 27 giugno, le temperature saranno in netto aumento. Ecco cosa aspettarsi:

Nord Italia: Massime previste tra 31°C e 33°C.

Centro Italia: Temperature che raggiungeranno i 32°C-34°C.

Sud Italia e Isole: Valori compresi tra 33°C e 35°C, con punte di 38°C nelle zone interne delle isole maggiori.

I pochi disturbi atmosferici saranno limitati ai consueti annuvolamenti pomeridiani sulle zone montuose, specialmente lungo l’arco alpino, dove potrebbero verificarsi brevi rovesci.

Le Città da Bollino Arancione

Nonostante l’estate stenti a stabilizzarsi al Nord a causa delle frequenti ondate di maltempo, il weekend si prospetta bollente al Centro e al Sud. Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta arancione per 17 città, tra cui Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Il livello 2 dell’allerta indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie preesistenti.

Le Cause del Caldo Intenso

L’anticiclone africano, risalendo dall’Algeria, è il principale responsabile di questa ondata di caldo. Le temperature saliranno fino a 42°C in Sicilia, con valori elevati anche in altre regioni:

Sicilia: Fino a 42°C.

Puglia (Bari e Foggia): Fino a 40°C.

Matera: Fino a 38°C.

Ascoli Piceno e Chieti: Fino a 37°C.

Roma: Picchi di 35°C.

Firenze: Fino a 36°C.

Milano: Massime di 32°C previste per sabato.

Quando Arriverà il Caldo

Il picco di caldo è previsto a partire da venerdì, con temperature che supereranno di 10°C le medie stagionali. Le regioni centrali dell’Italia saranno quelle che sperimenteranno gli sbalzi termici più estremi, con aumenti fino a 15°C nei prossimi giorni. Al Sud, i picchi di 38°C saranno registrati nelle zone interne delle isole maggiori, con aumenti generalizzati in tutto il paese.

Prospettive Future

La situazione meteorologica attuale è influenzata dall’assenza dell’Anticiclone delle Azzorre, che solitamente porta stabilità e temperature moderate. La presenza dell’Anticiclone Africano, invece, è sinonimo di condizioni più estreme, con alternanza tra ondate di calore tropicale e piogge intense. Nei prossimi giorni, il Nord Italia vedrà un clima inizialmente soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso sulla Liguria e sulle Alpi orientali. Al Centro, i picchi di caldo interesseranno la Toscana e l’Umbria, mentre al Sud, le coste tirreniche saranno le più calde.