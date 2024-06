Nel pomeriggio di ieri, ad Atripalda, in provincia di Avellino, si è verificato un grave episodio di violenza. Un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, ha causato danni e lesioni, aggredendo automobilisti e passeggeri. L’uomo, alla guida di uno scooter, ha urtato diversi veicoli e successivamente ha assalito i relativi conducenti e passeggeri con calci e pugni.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Atripalda insieme a una pattuglia della Sezione Radiomobile della compagnia di Avellino. Gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare il 30enne, trovandolo in possesso di un coltello a scatto.

Provvedimenti e Conseguenze

Il 30enne è stato denunciato in libertà alla Procura di Avellino per porto illegale di coltello, lesioni personali e danneggiamento. Il coltello a scatto è sequestrato dai militari. Fortunatamente, le aggressioni non hanno provocato gravi conseguenze fisiche ai coinvolti.

Questo episodio sottolinea l’importanza della presenza e dell’intervento rapido delle forze dell’ordine per mantenere la sicurezza pubblica. La denuncia e il sequestro del coltello a scatto dimostrano l’efficacia delle misure adottate per prevenire ulteriori incidenti e garantire la protezione dei cittadini. La comunità di Atripalda attende ulteriori sviluppi sull’inchiesta e sulla possibile detenzione del responsabile.