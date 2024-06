Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Bacoli, in provincia di Napoli. Un ragazzino di appena 11 anni è stato rapinato alla stazione Fusaro della ferrovia Cumana. I Carabinieri hanno arrestato due giovani, un 22enne di origini siriane e un 17enne egiziano, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

La Dinamica dell’Accaduto

La vittima, un ragazzino di 11 anni, era seduto sulle panchine della stazione Fusaro a Bacoli, in attesa del treno, quando è stato avvicinato dai due rapinatori. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due giovani hanno puntato un coltello alla gola del ragazzo, esigendo il suo cellulare. Di fronte alla minaccia, il ragazzino, comprensibilmente terrorizzato, non ha reagito. I rapinatori lo hanno quindi buttato a terra, perquisito e gli hanno sottratto il telefono dalle tasche. Successivamente, lo hanno scaraventato sui binari prima di darsi alla fuga.

L’Intervento dei Carabinieri

Il ragazzino, soccorso da alcuni presenti, ha chiamato il padre che ha prontamente allertato i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, i Carabinieri della sezione radiomobile sono riusciti a rintracciare i due rapinatori poco dopo, lungo la spiaggia pubblica di Lucrino. Dopo un breve tentativo di fuga, i due sono stati arrestati.

Il Sequestro delle Armi e del Bottino

Durante la perquisizione, nello zaino del 22enne sono stati trovati un taglierino, una pistola scacciacani senza tappo rosso e il cellulare appena rubato. Il 17enne, al momento dell’arresto, impugnava ancora il coltello utilizzato per minacciare il ragazzino. Il 22enne è stato condotto al carcere di Poggioreale, mentre il 17enne è stato portato presso il centro di Prima accoglienza dei Colli Aminei.

Indagini in Corso

Le autorità stanno ora conducendo ulteriori accertamenti per verificare il possibile coinvolgimento dei due arrestati in una seconda rapina avvenuta in un supermercato nello stesso arco temporale. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio e per accertare eventuali altre responsabilità.