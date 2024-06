Nel tardo pomeriggio di ieri una potenziale tragedia è evitata per pura fortuna a Caserta, lungo il Corso Trieste, nel tratto compreso tra via San Giovanni e piazza Dante. Senza alcun vento apparente, un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero, precipitando sul marciapiede di fronte a un negozio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, sebbene il ramo abbia colpito e sfondato il parabrezza di un’auto parcheggiata, appartenente a un negoziante locale.

Intervento delle Autorità

Le persone presenti hanno prontamente allertato la polizia municipale, che è giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco per effettuare rilevamenti e rimuovere il ramo caduto. Questo episodio ha sollevato nuove riflessioni sulla manutenzione degli alberi in città, un tema già dibattuto nel recente consiglio comunale.

Problemi di Manutenzione del Verde Urbano

Il problema dell’assenza di manutenzione del verde urbano è evidente non solo nel centro città, ma anche nelle periferie come la borgata di Centurano. Qui, un’area verde frequente per i residenti è trascurata, con vegetazione incolta che rende difficile l’accesso ai marciapiedi e alle attrezzature pubbliche come le giostrine. Gli alberi ad alto fusto presentano anche un rischio potenziale per la sicurezza stradale, ostruendo la visuale dei conducenti e complicando le manovre di parcheggio.

Passaggi Pedonali e Problemi di Erba

In aggiunta, i passaggi pedonali lungo via Eugenio Ruggiero sono stati invasi dall’erba, un problema che dovrebbe essere gestito dall’azienda di igiene urbana locale, la Isvec. Questi ostacoli non solo compromettono la sicurezza dei pedoni ma creano anche disagi agli automobilisti e ai residenti che vivono nei condomini circostanti.