Un incendio sospetto ha svegliato il quartiere Fuorigrotta a Napoli nelle prime ore del mattino. Poco prima delle 4, le fiamme sono divampate sulla saracinesca dell’ex Bar Troncone, situato in via Caio Duilio. L’incendio ha causato danni principalmente alla parte esterna del locale.

L’Intervento dei Carabinieri

I carabinieri della stazione di Fuorigrotta e quelli del radiomobile di Napoli sono intervenuti tempestivamente sul posto. Grazie al loro rapido intervento, l’incendio è stato contenuto, evitando ulteriori danni all’interno del bar e alle strutture circostanti.

Ipotesi Dolosa e Indagini

Al momento, non si esclude l’ipotesi che l’incendio sia stato di natura dolosa. Gli investigatori stanno conducendo indagini approfondite per determinare la dinamica esatta e la matrice dell’incendio. Sono in corso rilevazioni e raccolta di testimonianze per individuare eventuali responsabili.

Il Contesto

L’ex Bar Troncone, situato in una zona commerciale e residenziale di Fuorigrotta, era un punto di riferimento per la comunità locale. Sebbene il locale fosse inattivo al momento dell’incendio, l’atto vandalico ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che temono possibili ripercussioni o ulteriori episodi simili.