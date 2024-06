Portare il cane a fare i bisogni è una routine giornaliera per milioni di persone in Italia. Tuttavia, è altrettanto comune dover prestare attenzione per evitare i “ricordini” lasciati sul marciapiede da coloro che non si curano di raccogliere le deiezioni dei propri animali. Questa mancanza di attenzione non solo provoca un danno al decoro urbano, ma rappresenta anche un disagio per i cittadini.

In un tentativo di mettere un freno a tale inciviltà, Enzo Cuomo, sindaco di Portici, comune vesuviano, ha smascherato pubblicamente una concittadina attraverso un video inequivocabile diffuso sui social media.

Il Video che Incastra l’Incivile

Nelle immagini pubblicate su Facebook dal sindaco Cuomo, si vede una ragazza ripresa dalle telecamere di sicurezza installate sulle strade cittadine. La giovane è in compagnia del suo cane, che fa i suoi bisogni, ma lei non si preoccupa di raccoglierli e pulire, come invece dettato non solo dal senso civico, ma anche da un’ordinanza comunale.

Cuomo ha accompagnato le immagini con un lungo post: «Eccola, un’altra campionessa di incivilta’! Uno degli sport preferiti dai Cittadini è quello di chiedere la installazione di videosorveglianza per controllare un po’ di tutto, salvo poi lamentarsi quando sono individuati nell’effettuazione di violazioni e reati. Con un video è beccata una incivile a Via G. Amendola che accompagna il cane a fare i suoi bisogni per strada evitando di raccogliere le deiezioni come obbliga l’ordinanza sindacale. La persona è stata individuata e sarà multata, ma una brutta figura del genere se la merita tutta».

Un Richiamo al Senso Civico

Il sindaco ha sottolineato che il cane non ha alcuna colpa se non quella di accompagnarsi a una persona incivile che non rispetta le regole, il decoro e l’igiene della città in cui vive. Questo episodio rappresenta un richiamo al senso civico di tutti i cittadini, evidenziando l’importanza di comportarsi in maniera responsabile e rispettosa verso l’ambiente urbano e la comunità.