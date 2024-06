Un grave incidente stradale si è verificato a Forino, lungo la strada provinciale che collega al comune di Contrada, coinvolgendo una giovane avellinese alla guida di una Fiat 500. La ragazza ha perso il controllo dell’auto, finendo in una scarpata.

Soccorsi Immediati

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, trovando la giovane incastrata nell’abitacolo del veicolo. Dopo averla liberata con le attrezzature necessarie, i sanitari del 118 l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati per le cure del caso.

Condizioni della Ferita

Fortunatamente, la ragazza non è in pericolo di vita. Tuttavia, è stata sottoposta a una serie di accertamenti diagnostici per escludere eventuali lesioni interne. La paura per quanto accaduto è stata notevole, ma le sue condizioni attuali sono stabili.

Indagini in Corso

I carabinieri della Stazione di Forino sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e verificare se ci siano stati fattori esterni che hanno contribuito alla perdita di controllo del veicolo.