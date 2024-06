La squadra mobile della questura di Napoli sta conducendo indagini approfondite sul ferimento di un uomo di 36 anni, avvenuto nella tarda serata di ieri ai Quartieri Spagnoli, nel cuore del centro storico della città.

L’Incidente

L’uomo è stato colpito da un proiettile ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale “Vecchio Pellegrini” dove è stato medicato. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni e la sua vita non è in pericolo.

Ritrovamento di Prove

Sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno rinvenuto diversi bossoli, indicativi di una sparatoria. Questi elementi sono stati raccolti e saranno analizzati per cercare di risalire all’arma utilizzata e, possibilmente, all’autore del reato.

Indagini in Corso

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, stanno esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza della zona e raccogliendo testimonianze dai residenti e da eventuali testimoni oculari.