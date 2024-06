I carabinieri della Stazione di Forino hanno arrestato un 28enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto un quantitativo consistente di sostanze illecite, tra cui 300 grammi di hashish, funghi allucinogeni e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante l’ispezione, sono giunti alla residenza del sospettato due giovani 23enni, entrambi del paese.

Sottoposti a perquisizione, sono trovati in possesso di circa 2 grammi di hashish, un manganello telescopico, una pistola a salve priva di tappo rosso, completa di un caricatore contenente 4 cartucce, e una confezione di ulteriori 36 cartucce a salve, sempre dello stesso calibro. Per il 28enne sono disposti gli arresti domiciliari, mentre i due 23enni sono denunciati in stato di libertà per porto illegale di armi.