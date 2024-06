La polizia locale ha identificato e denunciato un uomo che, alla guida di una Fiat Panda, ha provocato un grave incidente stradale nella notte tra il 7 e l’8 giugno in via Pietro Castellino, causando il ferimento di tre persone, di cui due in gravi condizioni, per poi fuggire senza prestare soccorso.

Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto quando l’uomo, a bordo della sua Panda, ha sorpassato un’altra vettura, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un motociclo. La Panda ha colpito sia il veicolo sorpassato, che è finito contro un palo della luce, sia il motociclo, causando gravi danni e lesioni.

Le Vittime

Il conducente dello scooter ha riportato fratture multiple ed è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Anche la passeggera dello scooter versa in gravi condizioni. Il conducente del veicolo sorpassato ha riportato lesioni, seppur meno gravi rispetto agli altri due feriti.

Intervento della Polizia Locale

Gli agenti della polizia locale di Napoli hanno avviato un’indagine immediata, utilizzando il sistema di videosorveglianza cittadino per risalire alla targa del veicolo coinvolto nella fuga. Grazie alle immagini delle telecamere, è stato possibile individuare la targa della Fiat Panda.

Individuazione del Responsabile

Il veicolo è stato rintracciato a Mugnano di Napoli, presso la residenza del proprietario della Panda. Gli agenti si sono recati sul posto, dove hanno identificato e interrogato l’uomo. Messo di fronte alle prove raccolte, il responsabile ha confessato di essere fuggito dopo aver causato l’incidente.

Denuncia e Conseguenze

L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo un incidente stradale. Le autorità stanno valutando ulteriori azioni legali nei suoi confronti, considerando la gravità delle lesioni riportate dalle vittime.