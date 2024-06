Un tragico evento ha scosso la scuola media Vico, situata nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro, a Milano. Un insegnante di 47 anni è stato trovato morto nei bagni dell’istituto proprio nell’ultimo giorno di lezione. L’uomo, nato nel 1976, è ritrovato chiuso nella toilette della scuola. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’ipotesi attuale è che il docente abbia avuto un malore improvviso.

Le Condoglianze del Ministro dell’Istruzione

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo cordoglio per la tragica perdita: «Con immenso dispiacere apprendo della scomparsa di un insegnante in una scuola di Milano a Quarto Oggiaro. Rivolgo le mie più profonde condoglianze ed esprimo la mia vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità scolastica».

Un Lutto per la Comunità Scolastica

La notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità scolastica della scuola media Vico. Studenti, insegnanti e personale scolastico si sono ritrovati a dover affrontare un dolore inaspettato proprio nel giorno in cui si chiudeva un altro anno scolastico. La scomparsa del docente rappresenta una grave perdita non solo per la scuola ma per tutto il quartiere di Quarto Oggiaro, che vedeva in lui una figura di riferimento e un esempio di dedizione all’insegnamento.