Un inconveniente tecnico ha causato l’interruzione della tratta ferroviaria della Circumvesuviana tra Casalnuovo e La Pigna. L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha comunicato che la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa per i treni provenienti da Baiano e diretti a Napoli, specificando che il tratto interessato dall’interruzione si estende da Pomigliano a Napoli.

Dettagli dell’Interruzione

L’interruzione è stata annunciata dall’EAV tramite una nota ufficiale, che ha spiegato come un problema tecnico tra le stazioni di Casalnuovo e La Pigna sia all’origine del disservizio. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura del problema tecnico né sulla tempistica prevista per il ripristino del servizio.

Impatto sui Passeggeri

L’interruzione della tratta ferroviaria sta causando disagi significativi per i passeggeri che utilizzano la Circumvesuviana per i loro spostamenti quotidiani. I viaggiatori provenienti da Baiano e diretti a Napoli sono costretti a trovare soluzioni alternative per completare il loro viaggio, aumentando il carico sui servizi di trasporto pubblico sostitutivi e sugli altri mezzi di trasporto privati.

Interventi in Corso

Le squadre tecniche dell’EAV sono al lavoro per identificare e risolvere il problema tecnico che ha causato l’interruzione. L’ente si è impegnato a fornire aggiornamenti tempestivi sulla situazione e a ripristinare la circolazione ferroviaria il più rapidamente possibile. Nel frattempo, l’EAV sta valutando l’implementazione di servizi di trasporto alternativi per mitigare i disagi per i passeggeri.

Reazioni dei Pendolari

I pendolari che utilizzano quotidianamente la Circumvesuviana hanno espresso frustrazione e preoccupazione per l’interruzione del servizio. Molti hanno sottolineato la necessità di un sistema di comunicazione più efficace per essere informati tempestivamente sui disservizi e sulle soluzioni alternative disponibili.