Negli ultimi giorni, un video ha catturato l’attenzione dei social media, mostrando un toccante atto di solidarietà avvenuto alla stazione Pompei – Villa dei Misteri della Circumvesuviana. Nel video, un turista con disabilità, presumibilmente americano, viene aiutato da alcuni cittadini a salire le scale della stazione con la sua sedia a rotelle. La scena, che ha suscitato emozioni contrastanti, mette in luce sia la bontà umana che le persistenti problematiche di accessibilità.

Il Video e la Reazione del Pubblico

Il filmato mostra l’uomo emergere dal sottopassaggio che collega i binari ai locali della stazione. Quattro persone lo sorreggono, mentre altri sono pronti a intervenire in caso di necessità. Con grande sforzo, i cittadini riescono a sollevare la sedia a rotelle e a portare il turista in una zona sicura. L’uomo, visibilmente sollevato, ringrazia con un “Thank you very much”. Tuttavia, tra la folla si levano anche grida di protesta: “vergogna”. I commenti di biasimo e frustrazione per la mancanza di accessibilità si diffondono tra i presenti.

La Problematica dell’Accessibilità alla Stazione

La stazione Pompei – Villa dei Misteri è da tempo al centro di polemiche per le sue gravi carenze in termini di accessibilità. Quando il treno si ferma al binario numero 2, generalmente per la corsa proveniente da Sorrento e diretta a Napoli, le difficoltà per i disabili diventano evidenti. La stazione, essendo molto vecchia, non è stata progettata con l’abbattimento delle barriere architettoniche in mente, un problema che persiste da anni.

Le Iniziative dell’Eav per Migliorare l’Accessibilità

L’Ente Autonomo Volturno (Eav), che gestisce la Circumvesuviana, ha dedicato una sezione del proprio sito internet all’accessibilità, elencando criticità e soluzioni disponibili. Una delle iniziative recenti è un servizio a chiamata, attivo da poco più di un mese, che permette ai disabili di essere trasportati da personale specializzato. Per usufruire di questo servizio, è necessario telefonare tre ore prima del viaggio e concordare il luogo di prelievo.

Un Problema di Lunga Data

La situazione della stazione Pompei – Villa dei Misteri è emblematica di un problema più ampio e complesso. La necessità di modernizzare le infrastrutture per renderle accessibili a tutti è ormai impellente. Mentre il gesto di solidarietà dei cittadini è lodevole, mette in evidenza la mancanza di soluzioni strutturali adeguate. È fondamentale che le istituzioni e le autorità competenti accelerino i lavori di adeguamento per garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche.