La Giaguaro Spa è un’azienda familiare campana di trasformazione del pomodoro che impiega stabilmente oltre 250 dipendenti e oltre 400 persone durante la campagna di trasformazione – da luglio a settembre.

Trasforma ogni anno dal 1980 nei suoi stabilimenti oltre 2 Milioni di quintali di pomodoro italiano, proveniente dagli agricoltori di Toscana, Lazio, Campania e Puglia, con i quali resistono rapporti decennali di collaborazione.

Inoltre esporta legumi e concentrati in scatola in tutto il mondo.

L’importazione di materie prime da altre nazioni (Argentina, California, Canada, Turchia etc.) è necessaria a sostenere le richieste del mercato di vegetali conservati.

L’origine del prodotto è sempre riportata in etichetta e in conformità alle recenti norme di etichettatura. Non è quindi tecnicamente possibile spacciare concentrato cinese per italiano.

La nostra azienda garantisce la qualità del proprio prodotto rispetto ai più rigorosi standard di certificazione agroalimentare internazionali e questo grazie al lavoro costante e alla competenza dei nostri tecnici.

Rilavoriamo anche il concentrato acquistato da aziende cinesi certificate, come peraltro altre aziende del comparto, per riesportare il prodotto confezionato al di fuori del mercato italiano, in paesi extra UE, laddove richiesto.

Ci dispiace leggere in questi giorni notizie false che tendono a confondere il consumatore italiano sulla qualità dei prodotti.

Richiediamo pertanto il diritto di replica avendo ricevuto in questi giorni diverse segnalazioni da tutte le zone di Italia circa un nostro coinvolgimento in operazioni di falsa attestazione del made in Italy. Preme prima di tutto, per gli enormi sforzi finanziari compiuti, rassicurare tutti i consumatori ed i nostri clienti circa la elevata qualità del nostro prodotto, invitandoli a leggere sempre con attenzione quanto riportato in etichetta.

Cordiali saluti.