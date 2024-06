I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per droga un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è avvenuta in via Passariello, dove l’uomo è stato notato mentre passeggiava a bordo del proprio monopattino elettrico. Insospettiti dall’atteggiamento dell’individuo, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo.

Le perquisizioni, dapprima personale e successivamente domiciliare, hanno portato al rinvenimento e al sequestro di una quantità significativa di sostanze stupefacenti e altri materiali illeciti. In dettaglio, sono state trovate 6 dosi di hashish, 15 grammi di cocaina, un coltello a serramanico e oltre un chilo di hashish (1 chilo e 144 grammi), suddiviso in 14 panetti. Inoltre, è stata sequestrata una somma in contanti di 15.394 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato immediatamente trasferito in carcere, dove resterà in attesa di giudizio. L’operazione testimonia l’impegno continuo delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga, un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza e la salute pubblica.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare efficacemente le attività criminali sul territorio. Eventuali segnalazioni di attività sospette possono fare la differenza nella prevenzione e nella repressione dei reati.