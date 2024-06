L’amministrazione comunale di Pompei ha annunciato l’avvio di un importante progetto di riqualificazione urbana, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”. Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile in Via Aldo Moro e la riqualificazione di 10.000 metri quadrati di strada asfaltata. Il finanziamento ammonta a 542.048,55 euro. I lavori inizieranno il 1 luglio 2024 e dureranno 150 giorni. Per garantire lo svolgimento del mercato settimanale, previsto il venerdì, i lavori saranno quindi eseguiti dal lunedì al giovedì.

L’intervento principale consiste nella realizzazione di opere sulla sede stradale che copriranno circa 10.000 metri quadrati, mirate a garantire la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali esistenti. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una pista ciclabile che si estenderà lungo Via Aldo Moro, coprendo anche la I Traversa e parte della II Traversa, per una lunghezza totale di circa 1020 metri. Questo percorso ciclabile sarà infatti integrato con la viabilità secondaria verso il centro cittadino e si collegherà con la progettata pista ciclabile di Via Ripuaria, che segue il tracciato lungo il fiume Sarno.

Il sindaco Carmine Lo Sapio ha dichiarato: “Un altro cantiere fondamentale per rendere Pompei una città completa a 360 gradi è in via di apertura. La progettualità portata avanti dalla mia amministrazione denota preparazione e competenza di dirigenti, funzionari e dipendenti, ai quali va il mio plauso”.