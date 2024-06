Nel pomeriggio di ieri Sassano è finita teatro di un incendio doloso che ha coinvolto una casa disabitata nel centro storico, mettendo a rischio altre strutture di via Aurora e zona Loreto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caporeparto Ernesto Bruno, ha giocato un ruolo fondamentale nel contenere le fiamme. Nonostante l’incendio abbia danneggiato due piani su tre della casa disabitata, grazie all’operato dei vigili del fuoco non si è esteso ad altre strutture circostanti. Dai primi accertamenti è emerso che l’incendio è stato doloso, motivo per cui i carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e individuare i responsabili dell’atto.

Questo episodio si aggiunge a un altro incendio verificatosi ieri a Teggiano, dove diverse balle di fieno sono andate in fiamme. Anche in questo caso si sospetta di un incendio doloso, sebbene i due eventi non siano collegati tra loro.

Entrambi gli episodi evidenziano la necessità di vigilanza e di indagini approfondite per contrastare e prevenire atti criminali di questo genere, che mettono a rischio la sicurezza e la tranquillità delle comunità locali.