Le forze dell’ordine di Nocera Inferiore e Nocera Superiore hanno compiuto un’azione tempestiva per proteggere una donna vittima di violenze domestiche. I carabinieri delle due stazioni hanno arrestato un uomo di 46 anni residente nella zona, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. L’intervento dei militari è scatenato da una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha portato le autorità a intervenire presso l’abitazione dell’indagato. Sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre stava picchiando la sua compagna.

La donna ha raccontato agli investigatori di essere stata oggetto di violenze anche in altre occasioni, confermando così la gravità della situazione. In seguito all’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle disposizioni della magistratura.

L’azione delle forze dell’ordine testimonia l’importanza di intervenire prontamente per contrastare la violenza domestica e proteggere le vittime. Si spera che questo arresto possa portare un sollievo alla donna e che giustizia sia fatta nei confronti dell’aggressore.