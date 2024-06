Un uomo di 47 anni residente a Portici, con precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e percosse. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano durante un servizio di controllo del territorio.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

La sala operativa ha ricevuto una segnalazione di una lite in famiglia, inviando immediatamente una pattuglia all’abitazione indicata. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna visibilmente agitata e con segni di rossore al collo. La donna ha riferito di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dal marito, un episodio che si era già verificato in passato e che è avvenuto anche in presenza dei figli minori.

L’Arresto

Dopo aver accertato la situazione e ascoltato la testimonianza della vittima, gli agenti hanno proceduto all’arresto del 47enne. Le formalità di rito sono state espletate e l’uomo è stato trattenuto per rispondere delle accuse mosse contro di lui.

Un Problema di Violenza Domestica

Questo episodio evidenzia il grave problema della violenza domestica che affligge molte famiglie. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di garantire la sicurezza della vittima e dei suoi figli, sottolineando l’importanza di segnalare tempestivamente tali episodi per poter agire rapidamente ed efficacemente.