Il questore di Napoli, su proposta della stazione carabinieri di Pomigliano D’Arco, ha disposto la sospensione per 7 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar situato nel territorio di Pomigliano D’Arco. La decisione è presa in seguito a una serie di episodi che hanno rappresentato un serio rischio per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. In particolare, il 20 aprile scorso, i militari sono intervenuti presso l’esercizio commerciale in questione in seguito all’aggressione di un giovane.

Durante l’incidente, il ragazzo, mentre si trovava all’esterno del locale consumando una bibita, era attaccato da un gruppo di persone, una delle quali lo ha colpito alla testa con una mazza da baseball. Successivamente, il giovane si è rifugiato all’interno del bar, dove poco dopo si sono uditi colpi d’arma da fuoco. I carabinieri hanno quindi rinvenuto e sequestrato 8 bossoli a salve.

Inoltre, nel periodo compreso tra febbraio 2023 e marzo 2024, si sono verificate diverse segnalazioni riguardanti risse, spaccio di sostanze stupefacenti, schiamazzi, disturbo pubblico dovuto a musica ad alto volume e liti.

Il provvedimento di sospensione, eseguito stamattina, ha lo scopo di prevenire ulteriori situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini. La sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande costituisce un intervento necessario per preservare la tranquillità e la sicurezza della comunità locale.