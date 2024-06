Un team multidisciplinare di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Ottica del Cnr (Cnr-Ino), in collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv-Ov) e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), ha sviluppato un innovativo prototipo di giroscopio in fibra ottica. Questo strumento è progettato per misurare in tempo reale le rotazioni del suolo causate dai terremoti nell’area vulcanica dei Campi Flegrei, a nord-ovest di Napoli.

Giroscopi e Monitoraggio Sismico

I giroscopi, o sensori rotazionali, sono dispositivi che rilevano la velocità di rotazione del suolo. Questi sensori offrono informazioni complementari rispetto ai tradizionali sensori sismici traslazionali, migliorando così la comprensione dei fenomeni sismici e vulcanici. L’area dei Campi Flegrei è già monitorata da una rete capillare di sensori multiparametrici gestita dall’Ingv-Ov, che rilevano vari parametri fisici e chimici utili per lo studio dell’attività sismica e vulcanica. Aggiungere la capacità di monitorare i moti rotatori del suolo può fornire dati cruciali per comprendere meglio la dinamica dei vulcani.

Il Prototipo del Giroscopio

Il prototipo sviluppato si basa su un interferometro di Sagnac di 2 chilometri, situato nei laboratori Cnr-Ino nel cuore dei Campi Flegrei. Questo sistema prototipale è stato calibrato durante una campagna di misura durata cinque mesi, da maggio a settembre 2023, durante la quale sono state misurate le rotazioni del suolo causate da terremoti di bassa e media magnitudo. Attualmente, il giroscopio è in grado di misurare solo la componente rotazionale del moto attorno all’asse verticale.

Sviluppi Futuri

Le prossime fasi del progetto si concentreranno sul miglioramento della risoluzione e della stabilità del sistema. I ricercatori intendono sviluppare un giroscopio a tre assi, capace di misurare tutte le componenti rotazionali del moto del suolo. L’obiettivo finale è la realizzazione di un sistema completo per l’osservazione permanente delle rotazioni del suolo nell’area dei Campi Flegrei.