A luglio 2024, i pensionati italiani riceveranno la tanto attesa «somma aggiuntiva», comunemente nota come quattordicesima, una mensilità in più delle pensioni. L’INPS ha comunicato tramite un messaggio i dettagli relativi a questo beneficio, destinato a coloro che soddisfano specifici requisiti di reddito e anni di contribuzione.

A Chi Spetta la Quattordicesima?

La quattordicesima sarà erogata ai pensionati con un reddito inferiore a due volte il trattamento minimo, pari a 15.563,86 euro annui. Tuttavia, grazie alla clausola di salvaguardia, coloro che hanno almeno 25 anni di contributi versati possono avere un reddito fino a 16.067,86 euro per ottenere il beneficio.

Importi della Quattordicesima

L’importo della quattordicesima varia in base agli anni di contribuzione e al reddito, la doppia mensilità delle pensioni di luglio è infatti variabile:

336 euro: Per chi ha tra i 15 e i 18 anni di contributi e un reddito compreso tra 1,5 e due volte il trattamento minimo.

655 euro: Per chi ha almeno 25 anni di contributi e un reddito inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo (11.823,90 euro).

Modalità di Erogazione

L’INPS erogherà automaticamente la quattordicesima a circa tre milioni di pensionati che soddisfano i requisiti. I beneficiari riceveranno una comunicazione che specifica la natura provvisoria della prestazione, in attesa della verifica definitiva dei dati reddituali.

Comunicazione ai Beneficiari

I pensionati saranno informati tramite:

Modello Obis/m;

Cedolino della pensione con nota informativa;

Messaggio SMS, se disponibili contatti validi.

Richiesta della Quattordicesima

Chi ritiene di avere diritto alla quattordicesima ma non la riceve, può presentare domanda online tramite il servizio “Quattordicesima” o rivolgersi a un patronato per assistenza gratuita.

Recupero di Debiti Residui

Se i beneficiari hanno debiti residui relativi alla doppia mensilità delle pensioni di luglio erogate negli anni precedenti e risultate non dovute, tali debiti saranno recuperati in tutto o in parte sulla quattordicesima del 2024.

Requisito Anagrafico e Nuove Pensioni

Coloro che perfezionano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diventano titolari di pensione nel corso dell’anno, potranno ottenere la quattordicesima d’ufficio con la mensilità di dicembre, sempre rispettando i limiti reddituali.

Cedolino della Pensione di Luglio

Per conoscere l’importo della pensione di luglio, i pensionati devono consultare il cedolino, disponibile tramite il servizio online dell’INPS. Questo documento è fondamentale per verificare l’importo mensile erogato e comprendere le eventuali variazioni.

Date di Pagamento

Il pagamento delle pensioni per il mese di luglio 2024 sarà effettuato con valuta 1° luglio. Di norma, le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, con l’eccezione di gennaio.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito dell’INPS o rivolgersi ai patronati locali.