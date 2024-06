Con l’avvicinarsi della fine del mese, i pensionati attendono con ansia i pagamenti della pensione di luglio, un mese che per molti riserva una piacevole sorpresa: l’assegno sarà infatti più corposo grazie all’erogazione della quattordicesima.

Controllo del Cedolino INPS Online

I pensionati possono già verificare gli importi, i conguagli e le trattenute accedendo al cedolino online, pubblicato il 21 giugno. Per farlo, basta visitare il sito dell’INPS e cercare “cedolino pensione”. Accedendo tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o Carta Nazionale dei Servizi (nota anche come tessera sanitaria), sarà possibile visionare e scaricare il cedolino della pensione di luglio 2024.

Date e Modalità di Pagamento

La pensione di luglio 2024 sarà accreditata in banca lunedì 1 luglio, che è il primo giorno bancabile del mese. Nello stesso giorno sarà possibile ritirare la pensione presso gli uffici postali. Da quando è terminata l’emergenza Covid-19, non è più necessario seguire un calendario scaglionato in base alla lettera del cognome per il ritiro della pensione in posta. Tuttavia, Poste Italiane consiglia ai pensionati, o ai loro delegati, di evitare di presentarsi in massa il primo giorno e di preferire i giorni successivi o l’orario pomeridiano, ove possibile.

La Quattordicesima Mensilità

La pensione di luglio 2024 non includerà aumenti specifici, ma l’INPS effettuerà comunque conguagli e trattenute come di consueto. Per i pensionati con un reddito individuale inferiore ai 15.563 euro, l’assegno di luglio conterrà inoltre la quattordicesima. L’importo della quattordicesima varia in base al reddito, e può andare dai 366 ai 655 euro lordi.