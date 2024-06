Il cedolino della pensione di luglio 2024 sarà presto disponibile per la consultazione online sul sito dell’INPS ed arrivano gli aumenti. Come ogni mese, il cedolino riporterà le consuete trattenute fiscali, ma potrebbe riservare alcune novità per i pensionati. Ecco una panoramica dettagliata su cosa aspettarsi.

Conguagli e Trattenute IRPEF

Una delle voci più rilevanti riguarda il conguaglio IRPEF 2023. I pensionati che hanno accumulato debiti nei mesi precedenti vedranno il conguaglio rateizzato fino a novembre, purché il reddito sia inferiore a 18mila euro. Oltre al conguaglio, il cedolino includerà anche:

Ritenute mensili IRPEF

Addizionali regionali e comunali a debito del 2023: queste saranno distribuite in 11 rate fino a novembre.

Acconti dell’addizionale comunale: pari al 30%, con rate da marzo a novembre.

Rivalutazione e Aumenti delle Pensioni

Il cedolino di luglio potrebbe anche contenere voci di aumento. Questo deriva principalmente dalla rivalutazione del 5,4% effettuata a gennaio, con un incremento decrescente all’aumentare dell’importo della pensione. A marzo, inoltre, c’è stato un adeguamento degli scaglioni IRPEF 2024, che potrebbe aver portato a variazioni.

Alcuni pensionati potrebbero vedere incrementi dovuti a conguagli relativi ad arretrati o a correzioni di errori di calcolo dell’IRPEF nei mesi precedenti. Questi adeguamenti sono essenziali per assicurare che i pensionati ricevano gli importi corretti, tenendo conto delle varie rivalutazioni e rettifiche fiscali.

Consultazione del Cedolino

Per consultare il cedolino della pensione di luglio 2024, i pensionati possono accedere al sito dell’INPS con le loro credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile visualizzare il dettaglio delle trattenute e degli eventuali aumenti.

Cosa Fare in Caso di Dubbi

Se ci sono dubbi o anomalie nel cedolino, è consigliabile contattare l’INPS o rivolgersi a un patronato per ottenere chiarimenti. Un’analisi approfondita di tutte le voci presenti nel cedolino permetterà ai pensionati di comprendere appieno l’importo della propria pensione e le sue dinamiche fiscali.