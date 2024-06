Il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori ha annunciato che a partire dalle 9 di oggi è iniziata la procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, un nuovo Bonus, per i transiti effettuati nell’anno 2023. La richiesta può essere effettuata esclusivamente tramite l’applicativo “pedaggi” disponibile sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Dettagli del Bonus

Il nuovo bonus pedaggi autostradali è riservato agli autotrasportatori e può arrivare fino al 13% del totale speso. La percentuale effettiva di riduzione varia in base ai mezzi utilizzati e al fatturato dell’azienda. È importante notare che la riduzione compensata è proporzionata ai costi sostenuti per i pedaggi autostradali, a condizione che tali costi siano pari ad almeno € 200.000,00, come specificato nel punto 2 della delibera del Comitato.

Procedura per Fare Domanda

La procedura per ottenere la riduzione compensata dei pedaggi si articola in due fasi distinte:

Prenotazione della domanda: disponibile dalle ore 9:00 del 5 giugno 2024 alle ore 14:00 dell’11 giugno 2024. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno considerate inammissibili.

Inserimento dei dati e invio della domanda: il termine ultimo per inserire i dati relativi alla domanda è il 22 luglio 2024. La firma e l’invio finale devono essere completati entro le ore 14:00 del 23 luglio 2024.

A Chi è Riservato il Bonus

Il bonus è specificamente riservato agli autotrasportatori che utilizzano autostrade per il loro lavoro. La riduzione compensata è determinata in base ai mezzi utilizzati e al volume di fatturato dell’azienda, offrendo una possibilità significativa di risparmio per coloro che rispettano i requisiti stabiliti.

Assistenza e Chiarimenti

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, gli interessati possono contattare il numero verde 800232323. Questo servizio di assistenza è a disposizione per rispondere a tutte le domande relative alla procedura di riduzione compensata dei pedaggi.