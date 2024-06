La notte a Torre Annunziata è interrotta da forti boati, come raccontano gli abitanti di vico Stretto, che hanno riportato di aver udito spari intorno alle ore 3 del mattino. Si tratta di una “stesa”, la tipica modalità utilizzata dalla criminalità organizzata come forma di avvertimento nei confronti di persone specifiche, attraverso un messaggio minaccioso. Diversi residenti hanno segnalato di aver udito numerosi colpi di arma da fuoco, descritti come “forti boati”.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto con le volanti del commissariato di zona, trovando tracce di impatto contro uno stabile di vico Stretto. Al momento, tuttavia, non ci sono informazioni sulla sua origine. Sulla pavimentazione è rinvenuta solo una cartuccia di calibro 9×21, e sono state avviate immediate indagini per capire chi fosse il destinatario di questa intimidazione.

Questa vicenda ha gettato nello sconforto gli abitanti di Torre Annunziata, chiamati oggi e domani alle urne per rinnovare il Consiglio comunale, dopo un lungo periodo di amministrazione straordinaria a causa delle infiltrazioni della camorra e delle connivenze degli amministratori locali con la criminalità organizzata.