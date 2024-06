La polizia locale di Arzano, sotto la guida del comandante Biagio Chiariello, ha recentemente intensificato i controlli sulle norme igieniche per gli alimenti, focalizzandosi in particolare sui panifici della città. L’esito di questi controlli ha portato alla denuncia di due persone e al sequestro di due veicoli utilizzati per il trasporto abusivo di “pane cafone” e altri generi alimentari in condizioni igieniche precarie.

I Controlli e i Sequestri

L’operazione, mirata alla tutela della salute pubblica e del decoro urbano, ha visto gli agenti locali impegnati nel contrasto del commercio abusivo di alimenti lungo le strade di Arzano. Durante i controlli, sono stati fermati trasportatori abusivi che, in violazione delle norme igienico-sanitarie, vendevano alimenti dannosi per la salute.

Violazioni e Denunce

In particolare, durante il fermo di un furgone, sono stati trovati circa 200 kg di pane, insieme a uova e altri alimenti, esposti allo smog e a temperature elevate, condizioni che ne compromettevano la sicurezza. Le violazioni riscontrate hanno portato alla denuncia di due persone, accusate di reati secondo il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, con contestazioni presentate all’Autorità Giudiziaria. Le sanzioni ammontano a 10.000 euro, in conformità con la legge regionale.

Irregolarità nei Panifici

Oltre ai controlli sui veicoli, le ispezioni hanno interessato anche alcuni panifici, dove sono state rilevate irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. In certi casi, i proprietari sono stati denunciati non solo per le carenze igieniche, ma anche per furto di acqua. Le prescrizioni sono state emesse dall’ASL per correggere le situazioni riscontrate.

Distruzione della Merce

La merce sequestrata, considerata non sicura per il consumo umano a causa delle condizioni in cui era manipolata e venduta, è stata distrutta. Nonostante l’intenzione di poter eventualmente donare gli alimenti, le condizioni igieniche compromesse non hanno reso possibile questa opzione.