Il 21, 22 e 23 Giugno 2024, a Palma Campania, torna l’appuntamento con Palma al Centro, una serie di eventi pensati per i cittadini di tutte le fasce di età, per le attività commerciali e per vivere appieno il centro città.

Una tre giorni da trascorrere per le strade del centro tra shopping, street food, animazione per bambini, concerti e dj set: un’iniziativa promossa dal Comune di Palma Campania attraverso l’impegno del Consigliere Pasquale Carbone incaricato alle attività Produttive in collaborazione con La Buona Palma Campania e Aicast .

Dopo la prima edizione quest’anno Palma al Centro ritorna con un format diverso ma identiche finalità:

vivere il centro città attraverso momenti di divertimento ma soprattutto creando incentivi per le attività commerciali.

Dagli stand dedicati allo street food, alla notte bianca, all’area giochi arrivando all’intrattenimento con ospiti e attraverso i dj set, tutto incentrato alla promozione del commercio made in Palma .

Prerogativa è che il commercio a Palma venga incentivato attraverso iniziative come queste che sponsorizzano, sia ai cittadini che a chi viene dai paesi vicini, negozi, attività ristorative, bar e affini offrendo la possibilità di farle ulteriormente conoscere creando opportunità di crescita .

Le iniziative relative alle tre serate inoltre sono state pensate per portare al centro tutte le fasce d’età, dai piccoli fino agi evergreen, per garantite divertimento e svago a tutti restando nella propria città.

Di seguito

Il programma delle tre serate che vedranno l’allestimento delle varie aree tra Piazza De Martino e via Marconi :

Start venerdì 21 ore 19:30 con il luna park con i giochi di quartiere .

Ore 20:00 immancabile appuntamento con lo street food e l’apertura degli stand enogastronomici a cura dei ristoratori e commercianti locali .

22:00 Dj set Antonio Stampati

Sabato 22 è la Notte Bianca

Ore 19:00 spazio ai piccoli con l Area Gonfiabili

20:00 al via lo street food

Ore 21:00 ospite della serata Ciccio Merolla con la sua band porta a Palma “ Malatia” e i brani cult della musica Partenopea

Ore 22:00 Dj set Riccardo Parisi

Domenica 23 serata conclusiva :

Ore 19:00 apertura area gonfiabili

Ore 20:00 stand enogastronomici e street food Ore 21:00 Gigione in Concerto .

Come da programma, sabato sera la notte bianca dei commercianti che aderiscono all’iniziativa : sconti e coupon da usare nell’area food per chi acquista durante la serata .