Un’escursione al tramonto si è trasformata in tragedia sull’isola di Gozo, Malta, dove Oriana Bertolino, una 31enne di Marsala, ha perso la vita in un incidente con il quad. Il veicolo su cui viaggiava è finito fuori strada, precipitando in mare e causando la morte della giovane donna.

Cosa è Successo

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di sabato sera durante un’escursione con un gruppo di italiani. Oriana era passeggera su un quad guidato da G.P., un 47enne italiano, che è riuscito a sopravvivere con ferite lievi. Secondo le prime ricostruzioni della polizia maltese, il conducente del quad ha perso il controllo del mezzo a causa di un problema allo sterzo, che gli ha impedito di cambiare direzione. La situazione è stata aggravata dalla polvere sollevata e dalla scarsa aderenza del terreno sterrato, rendendo impossibile fermare il quad prima della scogliera che si affaccia sul mare.

Le Indagini

Il corpo di Oriana è recuperato dopo lunghe ricerche. Il magistrato Brigitte Sultana ha avviato un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente. La guida del gruppo di escursionisti è attualmente indagata per omicidio colposo, poiché avrebbe accelerato il ritmo dell’escursione per non perdere lo spettacolo del tramonto, mettendo così a rischio la sicurezza del gruppo.

Chi Era Oriana Bertolino

Oriana Bertolino era una figura molto conosciuta e amata nella sua città natale di Marsala. Veterinaria di professione, era anche attivamente coinvolta con la squadra di pallavolo locale, dove si era fatta apprezzare per il suo impegno e la sua dedizione. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, che ora piange la perdita di una giovane vita spezzata troppo presto.

La Reazione della Comunità

La notizia della tragica scomparsa di Oriana ha sconvolto non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche tutta la comunità di Marsala. Molti si sono stretti attorno ai suoi cari, offrendo sostegno e condividendo ricordi affettuosi di una giovane donna che aveva dedicato la sua vita agli altri, sia attraverso il suo lavoro di veterinaria che attraverso il suo impegno sportivo.