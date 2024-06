Giugno è un mese cruciale per molti cittadini italiani, non solo per l’arrivo dell’estate e delle vacanze, ma anche per le numerose scadenze fiscali, ma questo mese porta con sé anche una serie di pagamenti da parte dell’INPS, che possono alleviare le spese estive e aiutare molti a gestire meglio le proprie finanze.

Il Calendario dei Pagamenti INPS di Giugno

Pensioni: Per i pensionati, l’inizio di giugno significa l’arrivo della pensione. L’INPS ha reso disponibile il cedolino relativo al mese corrente, e i pagamenti presso Poste Italiane e gli istituti bancari sono già iniziati. Questo rappresenta un sollievo per molti pensionati che possono così affrontare con più serenità l’inizio della stagione estiva.

Assegno Unico e Universale: I pagamenti dell’Assegno unico e universale sono previsti per il 17, 18 e 19 giugno. In questi giorni verranno accreditate anche eventuali rate dovute, di conguaglio o a credito/debito. La quota dell’assegno varia da famiglia a famiglia, oscillando tra un minimo di 54,1 euro e un massimo di 189,2 euro, in base alle condizioni economiche e alla composizione del nucleo familiare.

Assegno di Inclusione: Le rate successive alla prima dell’Assegno di inclusione saranno disponibili dal 27 giugno. Questo assegno è destinato a sostenere le famiglie in situazioni di particolare bisogno, garantendo un aiuto economico per migliorare la loro qualità di vita.

NASPI e Dis-Coll: Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione NASPI e Dis-Coll, i pagamenti sono attesi intorno alla metà del mese, solitamente entro il 15 giugno. È importante ricordare che la NASPI non è cumulabile con l’indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS), infortunio, CIG, mobilità, indennità di mancato preavviso e indennità di malattia successiva allo sbarco.

Come Gestire i Pagamenti

È fondamentale per i beneficiari segnare queste date sull’agenda per organizzare meglio le proprie finanze. Sapere quando aspettarsi i vari pagamenti Inps per l’estate può aiutare a pianificare le spese e a gestire meglio il budget familiare, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le spese tendono ad aumentare.