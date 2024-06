Ieri mattina, a Pagani, un’operazione dei carabinieri della Sezione Operativa del Norm del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore ha portato all’arresto di un 48enne del luogo per detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dei reati in materia di armi.

Il Ritrovamento

I militari, durante l’ispezione di un fondo agricolo utilizzato dall’arrestato, hanno scoperto un vero e proprio arsenale nascosto. Tra le armi rinvenute vi erano otto pistole di vario calibro e una mitraglietta da guerra calibro 7.65. Inoltre, sono state trovate oltre 1000 munizioni e due giubbotti antiproiettile.

L’Arresto e le Procedure Legali

L’uomo è stato immediatamente arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica competente per territorio, è stato trasferito nel carcere di Benevento. Attualmente, è in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari, che determinerà le prossime fasi del procedimento giudiziario.

Implicazioni e Sicurezza

Questo arresto rappresenta un significativo successo delle forze dell’ordine nel contrasto alla proliferazione illegale di armi, che costituisce una grave minaccia per la sicurezza pubblica. Il sequestro di un così vasto assortimento di armi e munizioni evidenzia la necessità di una costante vigilanza e di operazioni mirate per prevenire l’uso di tali armamenti in attività criminali.