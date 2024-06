Si è istituito dopo oltre 10 anni il nuovo forum dei giovani di Ottaviano, eletto il 22 e 23 aprile da oltre 400 ragazzi, su una sola lista di 13 giovani. Un segno della volontà dei giovani di Ottaviano di voler fare squadra e di avviare nei migliori dei modi il lavoro di questo organismo rimasto bloccato per 10 anni. Sono eletti consiglieri Miriam Massa, Stefano Miranda, Luigi del giudice, Saverio Prisco, Lisa Saviano, Rosa Bifulco, Marco tetto, Michelangelo D’Amico, Romano Biondi, Rosa Boccia. Si è proceduto inoltre alla nomina degli assessori e della Presidente e vice.

Gli assessori nominati sono Michele De Lorenzo: Pari Opportunità e Rapporti Con Le Istituzioni che annovera anche un percorso professionale come esperto in diversity and inclusion oltre che docente alla business school del 24 ore; Michelangelo Cassesse: Sport E Ambiente; Rossella De Vivo: Cultura E Turismo; Pasquale Ammirati: Bilancio E Ricerca E Innovazione: e Alfonso Auricchio con delega allo spettacolo e legalità Presidente del Forum è Ilaria Boccia docente in discipline letterarie. Vicepresidente Alfonso Auricchio studente universitario in giurisprudenza. Il neoforum da appuntamento a tutti i giovani di Ottaviano il 15, 20 e 24 giugno al Chiosco comunale per sostenere insieme la nazionale di calcio impegnata agli europei.