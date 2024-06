Nell’ambito di un evento inaugurale all’Ospedale Maresca di Torre del Greco, è stata presentata una nuova Osservazione breve intensiva, un’importante aggiunta alla struttura ospedaliera. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Luigi Mennella, la consigliera regionale Loredana Raia, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, e la diretttrice sanitaria Alessandra Gimigliano.

Questa nuova ala ospedaliera sarà dotata di due sale operatorie e sei posti letto dedicati sia alle attività chirurgiche in elezione che alle emergenze. Giuseppe Russo ha sottolineato che questo è solo l’inizio, con progetti futuri che includono ulteriori interventi e miglioramenti in altri reparti dell’ospedale Maresca.

Attualmente, l’ospedale Maresca dispone di reparti di medicina generale, chirurgia d’urgenza, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, attività riabilitative, day hospital oncologico, e servizio psichiatrico. Ci sono anche ambulatori specialistici come gastroenterologia, endoscopia digestiva, chirurgia, oncologia, cardiologia, riabilitazione, ematologia, oculistica, diagnostica per immagini e dermatologia. Importanti servizi di screening sono disponibili per la prevenzione di patologie oncologiche mammarie, cutanee e colorettali. Inoltre, sono attivi un centro aziendale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e un centro per la prevenzione dell’obesità in età evolutiva.

Il sindaco Luigi Mennella ha espresso la sua soddisfazione per l’attenzione delle autorità verso l’ospedale di Torre del Greco e ha promesso vigilanza sui lavori in corso. L’ospedale sta attualmente subendo ristrutturazioni e modernizzazioni significative, tra cui interventi nelle zone di degenza e nelle sale operatorie. L’impegno a potenziare l’ospedale, come promesso dal governatore De Luca nel 2016, si è concretizzato negli anni con lavori di riqualificazione che interessano anche gli esterni e i piani superiori della struttura.

L’inaugurazione della nuova Osservazione breve intensiva all’Ospedale Maresca rappresenta un passo avanti significativo per migliorare l’assistenza sanitaria locale, riflettendo l’impegno continuo delle autorità nel potenziare le infrastrutture sanitarie e garantire servizi di alta qualità alla comunità.