Un’indagine lampo della squadra giudiziaria del commissariato Decumani ha portato al sequestro di un ingente carico di orologi di lusso del valore di circa 6 milioni di euro. Il blitz è avvenuto a Pollena Trocchia, dove gli agenti hanno ispezionato un deposito in via Massa, trovando oltre 30.000 orologi di marchi prestigiosi come Breil, Boss ed Emporio Armani. Questa operazione non era frutto del caso, ma il risultato di un’articolata attività investigativa in corso da giorni.

Origine delle Indagini

Le indagini sono iniziate da voci raccolte sul territorio che suggerivano la presenza di armi e esplosivi in un deposito del Vesuviano. Gli agenti, seguendo queste informazioni, hanno eseguito una retata che ha portato alla scoperta degli orologi di lusso, sebbene non sia trovata alcuna traccia dell’arsenale inizialmente cercato.

Denuncia e Indagini

Il 37enne titolare del deposito, E.O., originario della provincia di Caserta, è stato denunciato a piede libero per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati come truffa aggravata e possesso di documenti contraffatti, rappresenta una figura chiave per gli investigatori, che stanno ora analizzando il suo telefono e altri documenti sequestrati per risalire alla provenienza degli orologi e identificare la rete di clienti coinvolti.

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Le indagini continuano a ritmo serrato, con la polizia che cerca di chiarire l’origine e il contesto dell’operazione illecita. La provenienza del carico di orologi resta incerta, ma gli investigatori sono convinti che si tratti di una frode ben organizzata. Ulteriori sviluppi potrebbero emergere nei prossimi giorni, fornendo nuovi dettagli sull’operazione e sulla rete criminale dietro il traffico di questi beni di lusso.