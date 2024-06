Nell’ultima seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, in ossequio al regolamento appena entrato in vigore, è eletto alla carica di secondo Vicepresidente l’avvocato nolano Carmine Amatucci. Il consigliere della città dei gigli, dopo cinque anni di militanza, tra opposizione e maggioranza, vede coronare con tale carica la sua lunga carriera politica improntata sempre alla ricerca della mediazione e della distensione dei toni dell’agone politico.

“Ringrazio per la fiducia accordatami per ricoprire un incarico impegnativo e delicato: è il nostro, instancabile lavoro quotidiano che alimenta la complessa macchina ordinistica ed è grazie al nostro indispensabile contributo di voci differenti grazie al quale è possibile sostenere il peso delle responsabilità delle scelte”, queste le prime parole da secondo Vicepresidente dell’avvocato Carmine Amatucci che continua “Viviamo in un’epoca dove il tempo per la riflessione è sovrastato dalla richiesta di rapidità, dove l’esercizio del dialogo paritario tra differenze è reso vano da protagonismi. Abbiamo necessità di restituire senso alla riflessione e al dialogo per tornare a comprendere che parte della forza dell’avvocatura è radicata nello stare insieme. Affronterò con grande entusiasmo questo nuovo incarico consiliare”.